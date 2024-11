Jak by mohlo podle Donalda Trumpa vypadat řešení konfliktu na Ukrajině? Země by se další dvě desítky let nestala členem NATO, za to USA nepřestanou Kyjevu dodávat zbraně. Mezi Ukrajinou a Ruskem by pak vznikla demilitarizovaná zóna přesně v místech,...

7. 11. 2024 ▪ 3 min. čtení