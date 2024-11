Přemýšlím nad tím, píšu a přednáším o tom již mnoho let. Jak se naše duše od počátku paměti stěhuje z hmotného světa do světa nového, nehmotného. A teď se to stalo mně. Během dvou dní. Mám virtuální repliku svého těla a repliku svého hlasu. Částečně...

14. 11. 2024 ▪ 4 min. čtení