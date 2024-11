Uvažujete o fotovoltaice, ale stále nevíte, od koho si ji pořídit a jaké řešení zvolit? Při výběru dodavatele byste se měli vždy zaměřit na jeho stabilitu, tradici nebo spokojenost jeho zákazníků. ČEZ Prodej už nainstaloval více než 19 tisíc fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel a své technologie neustále vylepšuje, aby každé domácnosti přinášely co největší úsporu energií.

Zakládáme si na tom, že zákazníka provedeme celým procesem pořízení fotovoltaiky, pomůžeme nejen s vyřízením dotace, ale postaráme se také o následný servis a péči. U nás to totiž instalací jen začíná, chceme být našim zákazníkům nablízku s radami a tipy, jak s fotovoltaikou správně zacházet, aby co nejefektivněji fungovala a co nejdéle vydržela. A pokud bude třeba, jsme se službou ČEZ Servis fotovoltaiky připraveni i na výjezd k samotné technologii.

Jak fotovoltaika funguje?

Hledáte řešení, které poskytne energii přesně ve chvíli, kdy ji budete potřebovat? Fotovoltaický systém vyrobí veškerou elektřinu v průběhu dne. Spotřebiče, které běží v době, kdy fotovoltaická elektrárna vyrábí energii, využívají pro svůj chod přednostně elektřinu ze slunce. Pokud fotovoltaika vyrobí více, než je aktuální spotřeba v domácnosti, veškerá přebytečná energie se ukládá do baterií, případně může řídicí systém tuto energii využít k ohřevu vody v bojleru. Fotovoltaika doplněná o bateriové úložiště vás ochrání i v případě výpadku proudu, který právě díky bateriovému úložišti ani nepocítíte.

V době, kdy fotovoltaická elektrárna nevyrábí nebo je její výroba nižší, odebíráte uloženou energii z baterií, případně ji doplňujete z distribuční sítě. Za vyrobenou elektřinu uloženou v bateriích neplatíte žádné distribuční poplatky, a přesto ji máte k dispozici, kdykoli potřebujete. To vše v kompaktním designu.

Vánoční nabídka od ČEZ Pro letošní vánoční nabídku jsme vybrali kombinaci fotovoltaiky s naším nejmodernějším bateriovým úložištěm ČEZ Battery Box Queen, které se v Česku nejen vyvíjí, ale i vyrábí. Úložiště je tak perfektně připravené na používání v našich místních podmínkách a samozřejmě ho ovládáte v češtině. Jde o výkonné, úsporné a tiché zařízení, které v rámci jednoho boxu spojuje všechny komponenty. Ušetříte tak prostor v technické místnosti. Vše potřebné, jako je výroba, spotřeba, stav či teplota baterie nebo třeba přepínání mezi čtyřmi pracovními režimy, můžete jednoduše ovládat na tabletu – i ten v rámci naší vánoční akce získáte. Pokud si ČEZ Battery Box Queen objednáte do 20. prosince 2024, dostanete kromě až 21 fotovoltaických panelů zdarma i poukaz v hodnotě 10 000 Kč na nákup iPadu v e‑shopu Alza.cz. Aktuálně instalujeme technologie do tří měsíců. Neváhejte a nadělte si pod stromeček opravdovou radost, která bude pokračovat, jakmile s prvními slunečními paprsky vyrobíte pro svůj dům vlastní elektřinu. Více na www.cez.cz/cs/technologie/nadilka.

Využití přebytečné energie

Jednou z výhod velkého dodavatele je možnost nabídnout svým zákazníkům různé varianty, jak pracovat s přebytečnou elektřinou. Nikdo nechce posílat své přetoky bez užitku do sítě a nevyužít tak svou elektrárnu na maximum přesně podle svých potřeb. S námi můžete energii vyrobenou nad rámec vaší spotřeby odebírat, prodávat nebo i sdílet tak, jak zrovna potřebujete. Jak tedy nejlépe nakládat s přebytečnou elektřinou?

Elektřina pro soláry – produkt se hodí pro fotovoltaiku s instalovaným výkonem do 10 kWp, která v létě vyrobí více elektřiny, než se stihne v domácnosti spotřebovat. Přebytečnou energii pošlete jednoduše do sítě a my vám o její cenu následně snížíme vyúčtování.

Výkup elektřiny bez licence – pokud máte fotovoltaiku bez licence s instalovaným výkonem do 50 kWp, která vyrobí výrazně více elektřiny, než stihnete celoročně spotřebovat, můžete na přebytečné elektřině vydělat. Energii, kterou pošlete do sítě, od vás vykoupíme dle aktuálního ceníku.

Sdílení elektřiny – od letošního srpna můžete přebytečnou elektřinu sdílet se skupinou až deseti dalších lidí nebo třeba se svým dalším odběrným místem. Pokud jste vy i všichni členové skupiny sdílení našimi zákazníky, vyřídíme za vás registraci u Elektroenergetického datového centra.

Jak pečovat o fotovoltaiku v zimě V zimním období by majitelé fotovoltaických elektráren měli zamezit zastínění panelů, aby fungovaly co nejefektivněji, doporučuje Pavel Fajx, manažer odboru Technologické produkty společnosti ČEZ. Co obnáší provoz fotovoltaiky v zimním období? Fotovoltaické panely jsou konstruované tak, aby odolaly všem běžným povětrnostním podmínkám. Žádnou speciální přípravu proto nepotřebují. Aby vám zařízení vyrábělo co nejvíc elektřiny, je třeba ho nechávat pravidelně prohlédnout odborníkem. Co taková kontrola zahrnuje? Běžnými úkony naší služby ČEZ Servis fotovoltaiky jsou především revize elektroinstalace, která probíhá každý druhý rok, a vizuální kontrola samotných panelů. Další činnosti pak mohou zahrnovat například řešení chybových hlášek nebo doporučení, jak maximálně zamezit zastínění panelů, aby fungovaly co nejefektivněji. Pokud je součástí systému bateriové úložiště, kontroluje se samozřejmě i to. Bez něj kontrola běžně zabere kolem 90 minut, s ním pak maximálně 2,5 hodiny. Je potřeba někoho oslovit, nebo si kontrolu mohu provést samostatně? Abyste zajistili bezproblémovou funkčnost celého systému, je samozřejmě potřeba, aby kontrolu prováděl někdo s patřičnou znalostí technologie. V kontextu toho, o jak velkou a dlouhodobou investici se jedná, ovšem nejde o nijak výrazný náklad – zajistíte si tak maximální efektivitu a prodloužení životnosti technologie. Zákazníkům, kteří mají fotovoltaickou elektrárnu od nás, nabízíme službu ČEZ Servis fotovoltaiky za 399 Kč měsíčně. V této ceně je nejen zajištění každoroční pravidelné kontroly a souvisejících úkonů, ale také ohlídání jejího termínu a nonstop zákaznická podpora. Každý druhý rok vám místo kontroly provedeme revizi elektroinstalace. Mění se pro mě přes zimu něco, pokud využívám bateriové úložiště? Během zimy pracuje fotovoltaika v průměru pouze na jednu třetinu svého výkonu. U typické domácnosti však přesto dává ukládání vyrobené energie smysl – obvykle má totiž největší spotřebu ráno a večer, zatímco panely jsou nejproduktivnější přes den. Naše Battery Boxy mají také dedikovaný zimní režim, který baterie udržuje nabité i přes zimu. Pokud dojde k výpadku energie, systém tak plynule přepne právě na zásoby uložené v akumulátorech.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Fotovoltaika.