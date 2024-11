Korporátním dluhopisům s neinvestičním spekulativním ratingem, takzvaným high-yieldům, se letos zatím daří vysoce nadprůměrně. Jde o dluhopisy, jejichž kreditní rating je v rámci hodnocení velkých ratingových agentur označen jako „BB“ a horší. Kreditní profil jejich emitentů je oproti těm s investičním kreditním ratingem o poznání horší. V rámci hlavních tříd investičních aktiv je proto investiční riziko high-yieldů jenom o něco málo nižší než u akcií a tomu také odpovídá jejich nadstandardní očekávané zhodnocení.

V letošním roce globální index Bloomberg Global High Yield Total Return připisuje velmi vysoké zhodnocení devět procent. Spatřuji několik fundamentálních faktorů, které tyto nadstandardní výnosy v letošním roce výrazně podpořily. Zaprvé je to velice solidní růst světové ekonomiky, který se nyní pohybuje přibližně na tříprocentním strukturálním potenciálu. Zadruhé je to pokračování globálního dezinflačního trendu, v jehož rámci míry inflace v klíčových ekonomikách klesají a postupně se přibližují inflačním cílům centrálních bank. Zatřetí podpořil zhodnocení high-yieldů začátek cyklu snižování základních úrokových sazeb klíčových centrálních bank v čele s Fedem a ECB. Začtvrté poskytly podporu také velice uvolněné globální finanční podmínky dle indexu Bloomberg Global Financial Conditions. A konečně zapáté je velice pozitivním faktorem pro výkonnost tohoto rizikového aktiva také poměrně svižný růst globální peněžní zásoby, který za posledních dvanáct měsíců v absolutním vyjádření činí přibližně pět bilionů dolarů.

Aktuální průměrný globální výnos do doby splatnosti na korporátních high-yieldech činí 7,4 procenta, takže pokud se ve světové ekonomice v příštím roce nestane něco mimořádně negativního, tato třída investičních aktiv by také v roce 2025 mohla investorům přinést velice solidní zhodnocení.