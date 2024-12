Realizace komplexních IT projektů řízených naším státem bývá veřejností bedlivě sledována. Velká očekávání přínosů někdy bývají vytěsněna vystřízlivěním z nedostatků. Ty jsou přitom průvodním jevem každého dosud nevyzkoušeného projektu bez ohledu na to, kdo jej realizuje. Evropská peněženka digitální identity, kterou nás nařízení EU zavazuje přijmout do dvou let, bude další takovou výzvou.

Aplikace v mobilu, kterou se sjednotí různé digitální identifikační nástroje v členských státech EU, má mimo jiné sloužit jako vzájemně uznatelný průkaz identity čili občanka, stejně jako úložiště dalších dokladů, ať už se jedná třeba o řidičský průkaz nebo diplomy od vzdělávacích institucí. Firmy také ocení, že se prostřednictvím peněženky napříč Evropou identifikují obchodní partneři nebo ověřeně podepíší smlouvy.

Ať už budou projekt provázet jakékoli porodní bolesti, nesporné je, že evropská peněženka významně usnadní každodenní život, a přispěje tak k růstu hospodářství jak v Česku, tak v celé EU.

Zavádění peněženky je i pro český trh IT služeb obrovskou příležitostí a nyní je na státu, aby vhodné prostředí bez zbytečných průtahů připravil. Analyzovali jsme stav přípravy projektu v různých zemích EU, z nichž mnohé jsou už pár kroků před námi. Většina se vydává hybridní cestou, jež kombinuje státní kontrolu nad bezpečností a správou identity s technologickými inovacemi poskytovanými soukromými firmami. Díky tomu jsou rychleji zaváděny inovace a zároveň se snižují náklady. V tomto modelu fungují všechny tři pobaltské republiky nebo třeba Německo a Francie. Naopak Řecko realizuje celé řešení svépomocí.

Česko nyní dostává příležitost uspět i díky ambicím svého soukromého sektoru, který má v oblasti informačních technologií a zejména kyberbezpečnosti slušnou pověst také v mezinárodním měřítku. Byla by škoda příležitost promarnit diskusemi o obavách a vyklidit pole zahraničním subjektům. Nejen z pohledu byznysu je totiž Evropská peněženka projekt, který v rámci EU opravdu nezná hranice.