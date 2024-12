Třicet let vládl Sýrii Háfiz Asad, čtyřiadvacet let jeho syn Bašár. Vláda této rodiny, která měla v rukou nejen politikou moc i veškerý velký byznys, skončila v neděli ráno odletem Bašára do Moskvy, tedy do metropole jednoho z jeho hlavních spojenců.

13. 12. 2024 ▪ 6 min. čtení