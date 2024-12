Zkrachovalý dodavatel fotovoltaických elektráren Energetický holding Malina, který za sebou zanechal více než čtyři tisíce věřitelů, prodá zbývající část svého klientského kmene jiné firmě. Malina letos k 30. červnu ukončila svou činnost. Insolvenční soud následně potvrdil konkurz, tedy rozprodání zbylého majetku společnosti. Firma už tak žádné ze svých zakázek neudělá. Provést by je ale mohla jiná společnost, ovšem za podmínky, že si za to zákazníci opět zaplatí. Na jejich už dříve zaplacené statisícové zálohy nebude brán ohled.

„Tito zákazníci ale budou moci získat lepší cenu, díky množstevní slevě. Bude to pro ně výhodnější, než kdyby si nechávali fotovoltaické elektrárny dodělávat jednotlivě,“ sdělil HN insolvenční správce Rudolf Vinš. Zároveň by na tom měla vydělat i Malina, za to, že jiné firmě přenechá velký počet zakázek. Vzhledem k tomu, že v současné době trh domácích fotovoltaik prochází významným ochlazením, mohl by o ně být zvýšený zájem.

