Nepovedená digitalizace stavebního řízení, permanentně upravovaný, a přesto stále horší stavební zákon, nesmyslné požadavky úřadů v čele s památkáři…, prakticky neexistuje v Česku nic, co by se v souvislosti s novou výstavbou dalo pozitivně okomentovat. V kombinaci s přísnou měnovou politikou, a tedy i stále drahými hypotékami, se Česko nedávno vyšvihlo na první příčky nelichotivého žebříčku, co se týká nedostupnosti bydlení, a stále tam setrvává.

Pozitivní nejsou ani vyhlídky – inflace, podle které se řídí centrální banka, sice koncem roku 2025 klesne, s výrazným poklesem úrokových sazeb se ale příliš počítat nedá. Ceny hypoték se tak sice o něco málo sníží, ke dvěma procentům, na která klienti dosáhli v roce 2021, se ale nepřiblíží.

