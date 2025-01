Deset lidí dnes zemřelo a další tři desítky osob utrpěly zranění ve městě New Orleans poté, co nákladní auto vjelo do davu lidí, kteří ještě slavili příchod nového roku. Informovala o tom agentura AP a další americká média. Stanice CNN s odvoláním...

1. 1. 2025 ▪ 2 min. čtení