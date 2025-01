Žádný strom neroste do nebe, a to platí i o hodnotě investic. Této zásady se držely světové investiční domy i vloni touto dobou, když předpovídaly nejvhodnější akciové investice pro rok 2024. Jak dopadly a co znamená zhodnocení roku 2024 pro orientaci investorů v letošním roce?

Po rekordním roce 2023 a pomalém vyprchávání euforie postcovidového období předpokládali analytici pro akciové trhy opatrný optimismus. Jak dnes vidíme, ten byl překonán mnohem větším a opět rekordním výkonem předních akciových indexů. Největší světový správce aktiv BlackRock vloni předpovídal, že se z velkých trhů nejlépe povede japonskému. Když se nyní po roce podíváme na roční výkonnost, indexu Nikkei 225 se opravdu nevedlo špatně. Za loňský rok si připsal skoro 20 procent. Jenže S&P 500 dobře reprezentující stav hodnoty vedoucích amerických firem se opět překonal a připsal si 24 procent. A co víc, ani vloni nesplaskla technologická bublina a Nasdaq Composite vzrostl dokonce o téměř 31 procent.

Znamená to, že by investoři do podílů ve firmách měli odhodit veškeré zábrany – tak jak to v poslední době předvádějí investoři do kryptoměn – a počítat s dalším silným růstem? Nebo naopak, budou mít pravdu škarohlídi, že letos už to opravdu praskne a je nejvyšší čas cenné papíry prodat? Na tuto „otázku za milion dolarů“ pochopitelně nikdo nemůže znát odpověď. Fundamentálně lze konstatovat, že světová ekonomika je zhruba ve stejném stavu jako před rokem a stejně tak i nálada na trzích. Tento fakt v kombinaci s potřebou obezřetnosti a diverzifikace rizik nás nevede k útěku z trhů, ale ani k bezhlavé důvěře k technologickým akciím nebo zmíněným indexům.

Jednoduchá matematika tím pádem obrací naši pozornost k tradičnějším neopominutelným odvětvím, jako jsou potraviny, energetika nebo farmacie. Neměli bychom zapomenout ani na komodity v čelem se zlatem, nositelem jistoty, ale i černým zlatem – ropou, protože jak již mnohokrát trhy dokázaly, fosilní paliva nemají zdaleka odzvoněno.