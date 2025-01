Okolo nákupu závodního koně Catch Me If You Can bylo v roce 2018 hodně živo. Rozruch vzbudila nejen samotná koupě, kdy Petr Kellner údajně přeplatil Billa Gatese, ale i cenovka hnědé klisny. Podle tehdejších zpráv mělo jít o – v přepočtu – čtvrt miliardy korun.

Kellner, zakladatel finanční skupiny PPF, koně koupil pro svou dceru Annu, elitní parkurovou jezdkyni. Ta pak s klisnou závodila na prestižních kolbištích, včetně olympijského klání v Tokiu, a prožila i jednu velmi nešťastnou příhodu. V roce 2019 si na soutěži Global Champions League v Madridu po pádu z Catch Me If You Can zlomila stehenní kost a musela na operaci.

