Nejvyšší státní zástupkyní bude od dubna nynější pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Její nominaci podle informací ČTK na středečním zasedání na návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) schválila vláda. Současný šéf žalobců Igor Stříž v úterý oznámil rezignaci, ve funkci skončí k 31. březnu.

Blažek nominaci oznámil se začátkem jednání vlády. Je přesvědčený, že Bradáčová ve funkci obstojí, napsal na síti X. Bradáčová podle něj zná obsah práce státního zástupce a jeho roli v ústavním systému, nebude se bát nikoho včetně sociálních sítí a médií, je všestranněji vzdělaná, respektovaná nejen v právnickém prostředí, bezúhonná a reálně není přičitatelná k žádné ekonomické, politické či jiné vlivové skupině.

Stříž rezignaci vysvětlil rodinnými a osobními důvody. V poslední době sílily spekulace, že čelil politickému tlaku, aby z funkce odstoupil, a že se jeho nástupkyní má stát právě Bradáčová. "S panem ministrem Blažkem jsem o Lence Bradáčové jako možné nástupkyni hovořil. Oceňuji, že je kariérní státní zástupkyní s vysokou odborností. Její nominaci vítám," reagoval na síti X na Blažkův návrh.

Neomluvím se, říká Bradáčová o osvobozené Parkanové. Chybu jsme udělali jedinou

Funkční období nejvyššího státního zástupce je po novele zákona o státním zastupitelství časově omezené, a to na sedm let. Na rozdíl od vrchních, krajských a okresních vedoucích státních zástupců zákon nepředpokládá, že by nejvyšší státní zástupce vzešel z výběrového řízení. Jeho jmenování je politickým aktem. Mluvčí vlády v úterý sdělila, že vláda je k 1. dubnu připravena nového nejvyššího zástupce jmenovat.