Kvantové počítače by mohly přinést konec digitálního věku a způsobit novou technologickou revoluci, která by měla dopady na všechny aspekty každodenního života. O jejich potenciálu, který přesahuje schopnosti nejvýkonnějších digitálních počítačů, se mluví už delší dobu. Reálné obrysy budoucnosti načrtl na podzim Google, který představil kvantový čip Willow. Podle společnosti dokázal za pár minut vyřešit matematickou úlohu, která by současným nejvýkonnějším počítačům zabrala septiliony (číslo se 42 nulami) let.

Právě představení kvantového čipu vyvolalo mezi investory velký zájem o cenné papíry firem, které se zabývají kvantovými technologiemi. Jejich akcie se během krátkého období zhodnotily o stovky procent. Například akcie D-Wave Quantum vzrostly za posledních šest měsíců o 400 procent. Ještě větší skok udělaly za toto období akcie společnosti Quantum Computing, které vzrostly o více než 1600 procent. Jenže poslední týden pro tyto firmy zrovna veselý nebyl. Velký podíl na tom měl šéf Nvidie Jensen Huang.

