Kvantové technologie přináší nejen pokrok, ale také hrozby, které by mohly změnit to, jak používáme internet. Právě na tyto hrozby spojené s kryptografií se zaměřuje český start-up Wultra, který se chystá na expanzi do západní Evropy a jihovýchodní Asie. „Chci vybudovat globální společnost, která bude jednou obchodovaná v Londýně nebo New Yorku,“ říká v rozhovoru pro HN zakladatel start-upu Petr Dvořák.

Jeho firma působí v oblasti finanční kyberbezpečnosti a její autentizační software k ověřování přes mobilní telefony využívají například Raiffeisenbank, Moneta nebo Partners banka. Nedávno start-up získal tři miliony eur od investičních fondů Tensor Ventures, Elevator Ventures a J&T Ventures na rozvoj unikátní technologie postkvantové autentizace. „S ohledem na ambici, kterou máme, je to jen malá částka,“ usmívá se Dvořák.

V rozhovoru mimo jiné vysvětluje, jak se může svět s kvantovými počítači proměnit, proč chce expandovat raději do jižní Asie než do USA a jak složité bylo od investorů získat peníze.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak budou kvantové počítače fungovat a jaké hrozby s sebou přinášejí pro běžného uživatele internetu.

Co s tím chce Wultra dělat a proč je nutné brát tyto hrozby vážně už nyní.