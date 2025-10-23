Bez dronů už si dnes ukrajinské bojiště nedokáže nikdo představit. Ukrajinci jimi letos zastavili ruskou ofenzivu, Rusové jimi zase terorizují při náletech ukrajinská města. Na obou stranách jich létá mnoho druhů od řady výrobců a inovace jedné v řádu týdnů kopíruje a překonává druhá strana. A to se týká i protidronové obrany, zjednodušeně hlavně rušiček, ve kterých má od začátku navrch ruská strana – protože je léta vyvíjela, aby tím oslabila technologickou převahu výzbroje NATO pro případ konfliktu. Ukrajina se ale snaží najít odpověď a Rusko v technologickém závodě opět předehnat. Může jí v tom pomoci technologie americko-ukrajinského start-upu, který ji už dokázal úspěšně nasadit na frontě.
Co se dočtete dál
- Jak technologie funguje a co přináší na bojiště.
- Proč může Rusům na frontě dělat potíže.
- Jaký český fond do start-upu investoval.
