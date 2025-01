Lidé si podle politického analytika Jana Herzmanna nežijí tak dobře jako před rokem 2019, což vede k frustraci a snižování důvěry vůči současné vládě. A vysvětluje, proč je hnutí ANO 2011 podle všech žebříčků popularity favoritem podzimních voleb do Poslanecké sněmovny. „Česká společnost prošla dost problematickým obdobím covidu, energetické krize a vysoké inflace. Je tím už unavena a čeká, kdy bude lépe,“ vysvětluje Herzmann. Kabinet Petra Fialy by ale neměl skládat zbraně, protože do voleb zbývá devět měsíců a ANO 2011 ještě může v kampani dělat chyby. Navíc mnoho voličů zůstává nerozhodnutých a ti na poslední chvíli odevzdají svůj hlas až pod vlivem politického marketingu. Herzmann, který před více než třiceti let stál v Česku u obnovení volebních průzkumů, naznačil také budoucí vývoj. Za nejpravděpodobnější považuje příští vládu ANO 2011 s Motoristy nebo komunisty (v podobě uskupení Stačilo!). Přidává i překvapivou možnost spolupráce ANO s ODS, kdyby ve vládě nebyl Andrej Babiš.

Výzkumy veřejného mínění kolem voleb se zabýváte více než 30 let. Kdy jste se spletl a kdy naopak nemýlil?

Nejdříve, mezi roky 1990 a 2013, jsem se podílel na výrobě volebních průzkumů a volebních modelů. Cílem bylo, aby se poslední průzkumy týden či čtrnáct dnů před volbami od skutečných výsledků u žádné politické strany nelišily více než o jeden procentní bod. Což se nám většinou dařilo. Největší chybu jsme udělali v roce 1998 v rámci volebního studia, kdy jsme se dotazovali lidí právě opouštějících volební místnosti. Náš model pak tvrdil, že Sládkovi republikáni budou mít 7,4 procenta hlasů a zasednou do Poslanecké sněmovny. Ve skutečnosti dostali jen 3,9 procenta a ze sněmovny vypadli. Po roce 2013 v naší rodinné firmě průzkumy neděláme. Analyzujeme, porovnáváme a doplňujeme výzkumy jiných a pokoušíme se na jejich základě o různé prognózy. Není to jednoduché, protože rozhodování voličů se posunulo až do doby těsně před volbami. V některých případech se lidé rozhodují jen hodiny předtím, než vyrazí k urnám. Pak se prognóza sestavuje těžko.

