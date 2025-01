Dohoda o příměří v Pásmu Gazy se přiblížila. Světová média už popisují některé detaily, které vyplývají z jednání v katarském Dauhá. V přesných číslech se ale drobně liší. Palestinský zdroj seznámený s jednáním stanici BBC řekl, že by měl v první fázi Hamás osvobodit celkem 34 izraelských rukojmích. Tři by se měli dostat na svobodu v první den klidu zbraní, další čtyři o týden později. Izrael by měl propustit 1000 palestinských vězňů, z nichž zhruba pětina strávila v izraelských věznicích 15 a více let, uvedla v pondělí večer BBC.

Nejmenovaný izraelský představitel, který mluvil s tamními médii, uvedl, že v první fázi má být propuštěno 33 rukojmích. Má se jednat o ženy, děti, nemocné a seniory. Představitel také popřel zprávu některých médií, že Izrael předá Hamásu tělo zabitého vůdce hnutí Jahjáa Sinvára.

Agentura AP získala text návrhu dohody, jehož autenticitu jí potvrdil jeden egyptský a jeden palestinský zdroj. Dokument mluví o přerušení bojů na 42 dnů, osvobození 33 rukojmích včetně pěti izraelských vojaček a propuštění 50 palestinských vězňů za každého izraelského zajatce. Podle zdrojů agentury AFP dohoda počítá s propuštěním 33 rukojmích a zhruba 1000 palestinských vězňů.

Podle amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena je dohoda o příměří v Gaze na dosah, čeká se jen na konečné rozhodnutí Hamásu.

S dohodou o příměří, jak o ní včera informovala média, ale nesouhlasí izraelská krajní pravice, která zvažuje odchod z vlády.