Víte kolik peněz pobral z eráru Elon Musk? Bavíme se o miliardách dolarů, a to u muže, který teď tvrdí, že by stát měl veškeré dotace zrušit. Na co podporu použil? Na druhou stranu, vzbudil by Musk v Evropě takové pohoršení, kdyby si pozval k...

Ředitelé Evropy