Německá ekonomika má oficiálně za sebou dva roky poklesu. Zatímco většina zemí EU se s odezněním inflačního šoku už vrátila k růstu, hospodářství našeho hlavního obchodního partnera se stále nedokáže odrazit ode dna. Není na tom v podstatě nic překvapivého, když vezmeme v úvahu dlouhodobý trend tamního průmyslu, na němž stál model tamní exportně orientované ekonomiky, a stejně nepřekvapivý je i tradiční konzervatismus německých spotřebitelů spořících za každou cenu. Jediné, co do obrázku uvadající ekonomiky nezapadá, je rostoucí, respektive rekordní, zaměstnanost.

Navzdory dlouhému hospodářskému poklesu se zaměstnanost v loňském roce zvýšila o 0,2 procenta na 46,1 milionu osob, zatímco nezaměstnanost se zvýšila jen symbolicky o tři desetiny procentního bodu. Vůbec to neznamená, že by tamní firmy z recesí dotčených odvětví nepropouštěly, právě naopak. Zaměstnanců se navzdory tlaku odborů v posledních letech zbavoval automobilový průmysl a na něj navázané obory, chemický průmysl i tradiční výroba elektrických zařízení. Snižovaly se stavy zaměstnanců ve stavebnictví a zemědělství. V podnikatelské sféře samozřejmě vznikala i nová pracovní místa, avšak nikoliv v míře, která by vyvážila zmíněný efekt propouštění.

Ve velkém začaly vznikat pracovní příležitosti pouze ve veřejném sektoru, pro který už loni pracovala více než čtvrtina všech zaměstnanců. Nejenom že stále více Němců pracovalo pro stát, ale také jich stále více přistupovalo na částečné úvazky. To je jistě akceptovatelná možnost, jak se krátkodobě vyhnout nezaměstnanosti, avšak je to i cesta k pomalejšímu růstu produktivity a v konečném důsledku i životní úrovně.

Německo se vytvořením „systému“ konkurenčních nevýhod rozhodlo odstavit průmysl z první koleje a je nuceno vytvořit si nový ekonomický model. Prozatím si vypomáhá expanzí veřejného sektoru, který se však jen stěží může stát základem dalšího hospodářského zázraku. Šance na jeho realizaci však každý den klesají s tím, jak firmy omezují své investice a stěhují se za lepším do zahraničí.