V Pásmu Gazy v neděli začalo platit dlouho očekávané příměří. Teroristické hnutí Hamas pak odpoledne na náměstí Sarájá ve městě Gaza propustilo tři rukojmí. Trojici žen převzala od Červeného kříže izraelská armáda. V předem připraveném přijímacím zařízení v blízkosti Pásma Gazy ženy podstoupily první zdravotní vyšetření. Podle Červeného kříže jsou v dobrém stavu. Ženy v zajetí strávily 471 dní.

Propuštěnými rukojmími jsou Romi Gonenová (24 let), Doron Steinbrecherová (31 let) a Emily Damariová (28 let). Všechny tři byly do Pásma Gazy uneseny při útoku na Izrael v říjnu 2023. Steinbrecherová a Damariová, která má britsko-izraelské občanství, byly uneseny z kibucu Kfar Aza. Damariová byla unesena během nájezdu na hudební festival Supernova.

Izrael má podle dohody o příměří výměnou za tato tři rukojmí propustit 90 palestinských vězňů zadržovaných v izraelských věznicích. Podle prohlášení Hamásu má jít o ženy a děti.

Dohoda je výsledkem nepřímých rozhovorů zprostředkovávaných Katarem, Egyptem a USA. Má ukončit boje mezi Izraelem a Hamásem v Pásmu Gazy a umožnit návrat necelé stovky rukojmích unesených z Izraele výměnou za propuštění téměř 2000 palestinských vězňů z izraelských věznic. Dále má zajistit stažení izraelské armády, návrat palestinských obyvatel vysídlených boji do svých domovů a enormní navýšení přísunu humanitární pomoci.

V první fázi, která má trvat 42 dnů, Hamás propustí 33 rukojmích výměnou za stovky palestinských vězňů z izraelských věznic. Zbylých 65 rukojmích bude podle dohody propuštěno v dalších fázích. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu varoval, že pokud jednání o druhé fázi dohody k ničemu nepovedou, Izrael boje v Gaze obnoví s ještě větší silou než dosud.

Již po zahájení klidu zbraní vystoupil izraelský ministr zahraničí Gideon Saar, podle kterého zůstane region Blízkého východu nestabilní, pokud Hamás zůstane v Pásmu Gazy u moci. V takovém případě podle něj nelze očekávat ani mír, ani bezpečnost. Na protest vůči dohodě rezignovali izraelský ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir a další dva ministři z jeho krajně pravicové strany Židovská síla. Odchodem z vlády pohrozil i ministr financí Becalel Smotrič z další krajně pravicové strany Náboženský sionismus.

Tisíce vysídlených obyvatel Pásma Gazy se už v neděli vydaly na cestu do svých domovů. Podle agentury AFP cestovali na korbách nákladních automobilů, s povozy taženými osly ale i pěšky. Mířili jak na sever do oblasti města Džabálíja, tak na jih do měst Rafah a Chán Júnis. V ulicích příměří oslavovali jak civilisté, tak na některých místech i maskovaní ozbrojenci.

Izraelská armáda se v souladu s dohodou začala stahovat z oblasti města Rafah na jihu Pásma Gazy do takzvaného Filadelfského koridoru podél hranice s Egyptem, který Izrael zřídil. K hraničním přechodu Kerem Šalom mezi Izraelem a Pásmem Gazy zamířily nákladní vozy s humanitární pomocí a cisterny s palivem.