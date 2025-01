Podle studie think‑tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd České republiky je Technická univerzita v Liberci pátá mezi českými institucemi, výzkumnými pracovišti a firmami s nejcitovanějšími patenty, a mezi univerzitami v Česku je dokonce první.

Nanotechnologie a další patenty

Technická univerzita v Liberci je kolébkou průmyslové výroby nanovláken, a to díky patentované technologii Nanospider, která před dvaceti lety určila světový trend vývoje tohoto oboru. Výzkumné týmy se zde dnes zabývají nejen nanovlákennými kryty pro hojení ran, náhradami cév, ale třeba i filtrací vzduchu nebo čištěním vody za použití nanotechnologií.

Za posledních deset let si výzkumníci a výzkumnice na této univerzitě připsali více než 180 patentů, z toho přes dvě desítky z oblasti produkce nanovláken. V průměru vzniká na Technické univerzitě v Liberci více než 10 patentů ročně. V posledních letech to byla například protipovodňová zábrana, žáruvzdorný geopolymerní kompozit či technologie laminování nanomebrány pro použití do chytrých oděvů. Tu ve své kolekci vyzkoušeli i čeští sportovci na olympiádě v Pekingu.

Investice do rozvoje kampusu

V posledních letech postavila univerzita několik nových budov, a to za více než 1,5 miliardy korun. Nejnovější z nich je budova G, ve které se nachází univerzitní aula.

„Nová budova významně přispěje ke konsolidaci TUL. Přesuneme sem do kampusu ekonomickou fakultu, knihovnu i dosud detašované pracoviště fakulty textilní. Kromě toho nám tento stavební projekt umožní vybudovat simulační centrum fakulty zdravotnických studií,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.

Průběžně zde probíhají investice desítek milionů korun do rekonstrukcí stávajících budov a obnovení jejich vybavení. Poslední velkou investiční akcí byla kompletní rekonstrukce univerzitních sportovních hal a jejich vybavení za více než 120 milionů korun. Zázemí pro sportovní a pohybové aktivity je nyní v rámci univerzity na špičkové úrovni.

Spolupráce s komerční sférou

Kromě základního výzkumu klade Technická univerzita v Liberci důraz na aplikovaný výzkum. Mezi její partnery patří jak významné firmy v rámci regionu, tak i největší hráči průmyslového a finančního sektoru napříč Českem. Mezi ty nejvýznamnější patří například Škoda Auto, ČEZ, DB Schenker, CSG, ČSOB, Komerční banka, Preciosa nebo innogy. Technická univerzita v Liberci v porovnání s ostatními českými veřejnými školami vykazuje až pětkrát vyšší objem příjmů z výzkumů prováděných na zakázku z celkových výdajů na výzkum a vývoj.

Velká poptávka je samozřejmě po absolventech technických oborů, kteří jsou ve firmách vyvažováni zlatem. „Řada z nich zná svého zaměstnavatele již v průběhu posledního ročníku studia. V podstatě se o studentky a studenty technických zaměření s firmami přetahujeme,“ podotýká k tomu Miroslav Žižka, prorektor Technické univerzity v Liberci pro studium, a dodává, že hlad je i po absolventech zdravotnických a ekonomických oborů. Rychle se uplatní také absolventi pedagogické fakulty a fakulty umění a architektury.

Zájemci o studium na některé ze sedmi fakult Technické univerzity v Liberci naleznou termíny blížících se Dnů otevřených dveří a přehled informací pro uchazeče o studium na univerzitním webu www.studujtul.cz.

