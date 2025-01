Vedení univerzity z pravidelných průzkumů mezi studenty prvních ročníků ví, že tím hlavním „tahákem“ (až v 75 procentech) je právě atraktivní studijní program, který navíc svým zaměřením nabízí uplatnění v praxi. Hezky nazvat a dobře popsat studijní program je ovšem zejména věc marketingu a na tom v dnešní době pochopitelně také záleží. Ale to nestačí. Jakmile se z uchazeče stane student, musí jej vysoká škola přesvědčit, že to nebyla jen prázdná slova. Čím? Na prvním místě je to kvalita výuky. A ta souvisí s tím, kdo na vysoké škole učí a jak učí. Pro studenty není zas tak důležité, zda je pedagog i vynikajícím vědcem, v jakých médiích publikuje a kolik článků vydal. Nejvíce je zajímá, zda a jak umí aplikovat teoretické znalosti do praktického využití. Pravidelné studentské ankety ukazují, že více než 95 procent odpovídajících hodnotilo právě výuku na VŠFS nadprůměrně. V bodové škále od 1 do 9, kdy 9 je nejvyšší ocenění, se našlo téměř 55 procent studentů, kteří ji hodnotili devítkou. A to univerzita cítí jako závazek.

Mezi první soukromé vysoké školy se zařadila i Vysoká škola finanční a správní (VŠFS), která si tak v minulých dnech připomněla 25. výročí svého vzniku. Foto: VŠFS

Proto také na ní vyučují odborníci z praxe, například finance lidé z bankovního prostředí (za všechny jmenujme Českou národní banku), ekonomické předměty zástupci úspěšných firem, právní předměty soudci či významní advokáti, kriminalistiku učí znalci z nejrůznějších forenzních disciplín či lidé, kteří mají konkrétní zkušenost z vyšetřování trestné činnosti a podobně. Část studijních programů Vysoké školy finanční a správní je akreditována v navazujícím magisterském studiu jako profesní a to znamená jediné – povinnou praxi v průběhu studia, kterou univerzita musí zajistit. O tom, že se jí daří nacházet špičky v oborech, ve kterých praxe domlouvá, svědčí třeba dlouhodobá spolupráce s Policií České republiky. Zpětné vazby firem a studentů dosvědčují, že pečlivost, která je této agendě věnována (univerzita má proděkana pro studijní praxe), se rozhodně vyplácí.

Kvalitu univerzity samozřejmě dosvědčují její absolventi, které za těch 25 let najdete na mnoha zajímavých pracovních pozicích. Patří k nim ředitelé bank, vyšetřovatelé trestné činnosti, specialisté marketingu nebo třeba rektor veřejné univerzity. Ale kvalitu VŠFS dokládají i ocenění získaná v náročném vnějším prostředí. Univerzita poněkolikáté dosáhla na prestižní cenu Czech Business Superbrands a v samotném závěru roku pak po deseti letech obdržela i titul Českých 100 nejlepších v oborové kategorii Zdraví – Vzdělání – Humanita.

