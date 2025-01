Plánovaný projekt na podporu AI v USA Stargate, který oznámil americký prezident Donald Trump, může zintenzivnit odliv evropských expertů na umělou inteligenci do zámoří. To by ještě více oslabilo konkurenceschopnost Evropy. Stargate má vytvořit 100 tisíc nových pracovních míst ve Spojených státech. ČTK to řekl ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl.

Trump představil projekt s názvem Stargate (Hvězdná brána), ve kterém by měly soukromé firmy investovat 500 miliard dolarů (zhruba 12 bilionů korun) do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI). Stargate vytvoří technologické společnosti OpenAI, SoftBank a Oracle.

„Plánované financování AI v EU by se proto mělo adekvátně navýšit, aby zajistilo stabilní podmínky pro výzkum, inovace a udržení špičkových talentů,“ podotkl Benzl. Podle něj projekt naznačuje nejen obrovský potenciál AI pro budoucí ekonomiku, ale i důraz na spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem.

Podle analytika XTB Tomáše Cverny oznámený projekt má ale i četná rizika. Investory bude kromě masivních investic v budoucnu zajímat v prvé řadě jejich rentabilita. Velké americké technologické společnosti i přes masivní investice do AI zatím zisky výrazněji nenavýšily. „Prozatím se zdá, že jsou investoři trpěliví, pokud však nebudou firmy vykazovat nárůst ziskovosti úměrné vynaloženým investicím po delší dobu, nálada na trhu zhoustne. Dalším rizikem je pak zvládnutí energetické náročnosti tohoto odvětví. Datacentra totiž spotřebovávají mimo jiné velké množství elektřiny a v souvislosti s jejich rozšiřováním vyvstává otázka, zda bude energie odkud brát,“ dodal.

Trumpovo oznámení znamená podle analytika Portu Marka Maliny změnu kurzu, protože v posledních letech byly velké společnosti ze strany USA i EU kritizovány a obžalovány za monopolizaci trhu a zneužívání dominantního postavení na trhu. „Trumpova podpora umělé inteligence může dodat investorům ještě více důvěry v nové technologie, z čehož mohou benefitovat i samotné akciové trhy, ve kterých má technologický sektor stále větší zastoupení,“ podotkl. Akcie Oracle po oznámení společného podniku Stargate vystoupaly o více než deset procent, což firmě zvýšilo tržní kapitalizaci téměř o 50 miliard dolarů. Posilovaly i další firmy, které těží z rozmachu AI. Akcie návrháře čipů Nvidia stouply o tři procenta, další návrháři čipů Broadcom a ARM si připsali 2,5 a šest procent.

„Musíme uvažovat ne na české, ale na evropské úrovni. I proto je potřeba, aby EU začala investovat více prostředků do výzkumu a vývoje, a to nejen v oblasti AI, jinak nám bude ujíždět vlak. Připomeňme, že EU disponuje celkově relativně malým rozpočtem ve výši jednoho procenta HDP, ale členské státy vedou diskuse o tom, že příští rozpočet by mohl být až ve výši tři procenta HDP, což by samozřejmě výrazně zvýšilo možnost EU investovat do rozvoje AI,“ dodal datový ředitel technologické skupiny Creative Dock Adam Hanka.