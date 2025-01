Digitální realitní služba Bezrealitky pokračuje po spojení s německou platformou Ohne-Makler v expanzi. Platformu ke zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí spustila nově v Rakousku. Podle ředitele společnosti Hendrika Meyera by firma ráda z velké části nahradila realitní makléře, a to i v případě prodejů nemovitostí. Pomoci k tomu má služba, kterou se chystá spustit v následujících měsících. „Vezměte si, jak v posledních deseti letech rostly ceny nemovitostí a makléři mají pořád čtyři až pět procent z prodeje nemovitosti. To jsou stále větší částky, co tam létají, a přitom je práce díky digitalizaci méně,“ říká v rozhovoru pro HN. Ceny nemovitostí v Česku podle Meyera letos nadále porostou, stejně tak se budou zvyšovat i nájmy. Do budoucna může trh s nemovitostmi v Česku více připomínat Německo nebo Rakousko. Vlastní bydlení je totiž stále méně dostupné.

