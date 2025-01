Fanoušci počítačových her z celého světa se po necelých dvanácti letech dočkali. České vývojářské studio Keen Software v pondělí oficiálně vydá Space Engineers 2, druhý díl jedné z nejúspěšnějších českých videoher historie. Marek Rosa, slovenský majitel a výkonný ředitel společnosti pro HN uvedl, že chce prodeje nového titulu minimálně zdvojnásobit. Prvního dílu se doposud prodalo na pět milionů kusů.

„Ale protože jsme si řekli, že chceme, aby nová hra byla ve všem desetkrát lepší, ultimátním cílem jsou až desetkrát vyšší prodeje,“ říká. To je, mírně řečeno, hodně ambiciózní plán. Reálně by to totiž znamenalo okolo 50 milionů zakoupených kopií a mnohamiliardové tržby. Taková čísla by dalece překonala i nejprodávanější hry české historie, mezi které se řadí Kingdom Come: Deliverance nebo Euro Truck Simulator 2. Každého z těchto titulů se prodalo okolo deseti milionů kusů.

