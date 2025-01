Lobbování má špatnou pověst i proto, že často probíhá skrytě. „Posílám doplněný seznam poslanců STAN a návrh – koho si vezmu,“ píše zástupce nápojářské společnosti v e-mailu, který má redakce HN k dispozici.

E-mail je určen několika lidem z nápojářského průmyslu, kterému záleží na tom, aby prošel zákon zavádějící zálohování PET lahví. Tabulka v příloze obsahuje vedle jména také poznámku, zda je poslanec pro, či proti návrhu nebo zda je nerozhodnutý a případně jaká je procentní pravděpodobnost, že pro návrh zvedne ruku. V záhlaví dokumentu je uvedeno, že je důvěrný a není určen pro veřejnost.

To, zda se zástupci firem s poslanci setkávají a o čem spolu mluví, dnes není možné jakkoliv zjistit. Změnit to by měl vládní návrh zákona o regulaci lobbování, který je aktuálně před třetím čtením v Poslanecké sněmovně.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak by lobbování mohlo probíhat.

Jaké jsou pozměňovací návrhy.

Co na to politici a zástupci byznysu.