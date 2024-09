Kdo za co v Česku lobbuje? Chystaný zákon o regulaci lobbování by měl vnést světlo do toho, kdo prosazuje jaké skupinové zájmy. A jestli se tyto zájmy přímo odráží v podobě zákonů i národních strategií.

Jenže hrozí, že zákon oslabí řada výjimek, které nedávají smysl a mohly by sloužit k obcházení zákona. Aktuálně se v zákulisí mocně lobbuje za to, jak bude vypadat finální podoba zákona určující pravidla pro lobbing v Česku.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaké výjimky by se mohly objevit v zákoně o lobbingu?

Hrozí riziko, že by z definice „lobbovaných osob“ mohli být vyňati asistenti poslanců a senátorů?

Proč ještě Česko nepřijalo zákon o regulaci lobbování?