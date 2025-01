Desítky miliard korun chce získat od investorů skupina Penta, která po třiceti letech v byznysu vstupuje na kapitálový trh. V prosinci otevřela dva investiční fondy, v jednom z nich nabízí podíl na celkovém byznysu společnosti a druhý zaměřuje na investice do nemovitostí. „Penta dorostla do fáze, kdy jí tyto dva fondy umožní rychleji rozvíjet její porfolio. A český investiční trh si zase začíná uvědomovat obrovský potenciál private equity fondů,“ vysvětluje v rozhovoru Tomáš Kálal, který od loňského roku investiční fondy Penty řídí.

V oblasti investic se pohybujete už řadu let. Co vás teď motivovalo pustit se do vedení investičních fondů Penty?

Kdysi to začalo soukromou motivací, chtěl jsem mít přesnou představu, jak co nejlépe investovat vlastní peníze a stala se z toho profese. V posledních letech jsem tak zakládal investiční fondy a společnosti. Nad nabídkou Penty jsem vůbec nemusel uvažovat. Finančně silná, desetiletí stabilně rostoucí společnost chce využít fondy pro rychlejší rozvoj svých firem. Bude to náročná a dlouhodobá práce, ale to mi vyhovuje. Mám vytrvalost v povaze, i na běžkách dávám přednost dlouhým tratím. Chci fondy vyladit a dovést k dokonalosti, pak ale platí, že držet krok s konkurencí nestačí.

Proč se Penta rozhodla založit investiční fondy?

Penta je na trhu 30 let a za tu dobu vyrostla na úroveň nadnárodní společnosti s hodnotou čistých aktiv skupiny ve výši čtyř miliard eur. Dosud spoléhala na bankovní financování, vydává vlastní dluhopisy a do podnikání reinvestuje celý svůj zisk. Investiční fondy mají být další nohou, na které bude firma stát.

Private equity trh ve světě extrémně roste. Ve Spojených státech už je více než dvojnásobek firem investovaných skrze soukromý kapitál, nikoliv na veřejné burze. Je to jednoznačný trend, který dynamicky poroste i v Evropě. Oproti veřejným trhům má private equity obrovský potenciál.

Tomáš Kálal Vystudoval obor mezinárodní obchod na VŠE se zaměřením na finanční a kapitálové trhy. Svou kariéru zahájil ve společnosti Patria Direct, kde působil na pozici makléře pro obchodování s cennými papíry a soustředil se především na zahraniční kapitálové trhy. Deset let působil ve společnosti Conseq Investment Management, naposledy v roli ředitele investičního bankovnictví. Od roku 2024 řídí nové investiční fondy skupiny Penta.

Jak byste popsal aktuální postavení Penty na trhu?

V Česku je Penta známá díky Masaryčce, Waltrovce a dalším developerským aktivitám, které jsou její výkladní skříní. Jen investoři a širší okruh odborníků vědí, že jí patří Dr. Max, jednička na trhu léčiv ve střední Evropě, dále také třeba Fortuna. Penta během posledních pěti let důsledně očistila portfolio, nechala si jen silné a výkonné společnosti. Postupně se dostává do povědomí i její zdravotnická síť Penta Hospitals.

Získaný kapitál má podpořit expanzi do zahraničí. Jaké konkrétní kroky plánujete?

Například na trhu léčiv má Penta za sebou příběh, který ji v Česku a na Slovensku dostal do dominantní pozice. Cílem je zopakovat ho na dalších trzích nejenom střední Evropy. Není žádným tajemstvím, že Dr. Max chce výrazně expandovat v Itálii, na akvizičně náročném ale silně profitabilním trhu. Penta plánuje také expanzi Fortuny, rozšiřovat chce teritorium společnosti Penta Hospitals. Další krok, který brzy oznámíme, bude vstup Penta Real Estate do jedné z evropských metropolí.

Jaká je počáteční hodnota investičních fondů Penty?

Partneři chtějí, aby s nimi byli investoři na jedné lodi. Dokazují to jednak svým počátečním vkladem ve výši přibližně 10 miliard korun do každého z našich dvou fondů, jednak i tím, že umožní investice přímo do holdingu, který zastřešuje všechny společnosti Penty. Dělí se tak přímo o své vlastní akcie, které drží třicet let.

Na jaké investory fondy cílí?

Partneři už asi rok a půl vědí, že fondy vzniknou, takže ten nápad komunikovali ve svém okolí. Odtud jsou první zájemci, kteří přinesli do fondů nemalé prostředky. Já chci fondy zpřístupnit širší skupině investorů na českém a zatím slovenském trhu, ať už přes privátní bankovnictví, nebo obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele. Časem je určitě doplní i skupina institucionálních investorů. Bavíme se s penzijními fondy, bavíme se s fondy fondů, a protože chceme jít i do zahraničí, počítáme také s investory z řad nadnárodních správců aktiv.

Jaké jsou výhody vašich fondů ve srovnání s dalšími investičními příležitostmi na trhu?

Jsou především mimořádně efektivní v nákladech, protože jsou hned od začátku dostatečně velké. Výhodné jsou i v tom, že prakticky okamžitě zainvestují vkládané peníze do holdingů a konkrétních stavebních projektů Penty, takže nezůstane prakticky nic, co by brzdilo jejich výkonnost. Jsou také férové v oceňování, protože každý měsíc je chceme revaluovat a ukazovat investorům aktuální skutečnou cenu.

Jaké jsou jejich limity?

Skupina chce prostředky investovat do projektů, které jí dávají smysl a které mají dostatečnou přidanou hodnotu. V současné době jich má na stole dost, jsou to projekty za více než miliardu eur, takže zatím nehrozí, že by nebylo do čeho prostředky vložit. Kdyby projekty došly, museli bychom fondy přibrzdit, aby neměly příliš kapitálu, který by zpomaloval jejich výkonnost. To je ale hodně hypotetická úvaha.

Jaké výnosy Penta investorům slibuje?

Za posledních pět let Penta dosáhla průměrné výkonnosti 13,8 procenta. Doufáme, že díky fondům by mohla ještě trochu akcelerovat, zároveň ovšem mají fondy svoje náklady… Když oba faktory započítáme, výnosy by se mohly v dlouhodobém horizontu pohybovat kolem zmíněných 14 procent.

Jaká je rizikovost?

Ta je dána sektory, kde působíme. Každá oblast má úplně jinou úroveň regulace, situace na herním trhu a ve zdravotnictví jsou dramaticky odlišné, svoje pravidla má i real estate. Důležité je, že Penta má portfolio dobře diverzifikované, což konečně ukazuje i jeho dlouhodobá výkonnost.

V prosinci loňského roku jste začali přijímat vklady. Jaký je v prvním měsíci o investování v Pentě zájem?

Právě probíhá upisovací období, které je pro nás jakousi milostnou předehrou. Máme první stovky investorů, poměr přílivu kapitálu do fondu private equity vůči real estate je zhruba 3:1, přestože celkový podíl real estate na portfoliu Penty je zhruba desetinový. To naznačuje důvěru v nemovitostní fond a také ukazuje, že mnoho investorů chce fondy kombinovat.

Co podle vás tento start napovídá o dalším vývoji?

Mám trochu opatrnější povahu, takže nechci hned během prvního období predikovat, jak na tom budeme například dalších pět let. Pracuji s relativně malým týmem, který je velmi efektivní, takže věřím, že fondy ještě posuneme výrazně dál. Jsem každopádně optimistou, dlouho jsem na trhu nezažil takový rozruch kolem fondů jako teď v souvislosti s Pentou. Na českém trhu je asi pět set fondů určených kvalifikovaným investorům, přitom si v této konkurenci náš produkt získal velkou pozornost. Přispívá k tomu určitě i fakt, že jsme v období, kdy klesají úrokové sazby, a to lidi nutí opouštět spořicí účty a investovat do něčeho, co má trochu vyšší rizikovost ale zároveň i vyšší výnos.

Jaké má Penta další plány v investiční oblasti?

Momentálně máme práci minimálně na pět let. Jisté je, že nechceme růst mimo Pentu a nebudeme se pouštět do jiných než vlastních fondů. Pracujeme na založení vlastní investiční společnosti a také na spuštění fondu ELTIF, což je speciální fond pro dlouhodobá aktiva. Na českém trhu je tento typ fondu ojedinělý. Cílem je vytvořit konzervativnější produkt i pro menší investory. Já budu spokojený, když se naše investiční společnost stane ve fondovém byznysu stabilním pilířem Penty a když dokážeme být v dnešní zrychlující se době před ostatními minimálně jeden krok napřed.

Text vznikl ve spolupráci se společností Penta.