Americký prezident Donald Trump prohlásil, že chce v blízké budoucnosti uvalit cla na dovoz čipů z Tchaj-wanu. Dopad by to mělo zejména na největšího globálního výrobce polovodičů TSMC, u kterého si nechávají čipy zhotovovat například Apple do svých...

29. 1. 2025 ▪ 4 min. čtení