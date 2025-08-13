Pro šéfy amerických firem se stává sociální síť Truth Social stále důležitějším zdrojem informací. Nebo spíše účet jejího zakladatele a současného prezidenta Donalda Trumpa, který si skrze něj vyřizuje účty se svými oponenty. Nebo lidmi, kteří tvrdí, že jeho pohled na svět není tak „great“, jak si prezident a jeho okolí myslí.
Seznam CEOs, na které už Trump přímo zaútočil, roste. Nejnověji se terčem jeho postu na Truth Social stal generální ředitel investiční banky Goldman Sachs David Solomon. Analytický tým banky pod vedením ekonoma Jana Hatziuse vydal 10. srpna zprávu hodnotící dopady celní politiky současné administrativy. Podle ní američtí spotřebitelé do června absorbovali 22 procent nákladů na zvýšená cla. Při současném tempu jejich zavádění by podle analýzy tento podíl mohl vzrůst až na 67 procent.
Co se dočtete dál
- Jaké americké CEO a miliardáře už Trump napadl na svojí sociální síti.
