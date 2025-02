Americká vláda se chystá uzavřít agenturu pro mezinárodní rozvoj (USAID), která je největším americkým oficiálním poskytovatelem zahraniční pomoci. Oznámil to miliardář Elon Musk, jehož prezident Donald Trump pověřil škrty ve státní správě a regulacích. Agentura už včera rozeslala svým zaměstnancům pokyn, aby nechodili do jejího washingtonského ústředí. Trump také úřadujícím šéfem agentury jmenoval ministra zahraničí Marka Rubia.

Musk řekl, že o tématu s Trumpem podrobně hovořil a ten podle něj souhlasí, že USAID by se měla zavřít. V pondělí ráno šéf společností Tesla a SpaceX o věci také debatoval živě s některými republikány na platformě X Spaces, dříve Twitter Spaces, která mu rovněž patří. „Ukázalo se, že to není červivé jablko,“ uvedl Musk. „To, co tu máme, je jen klubko červů. Musíte se toho v podstatě kompletně zbavit. Je to neopravitelné.“ „Zavíráme to,“ dodal.

Celou akci provázejí od víkendu nejasnosti ohledně přístupu do systémů agentury. Zatímco některým zaměstnancům agentury byl odepřen, zástupci Muskova nového úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE) se údajně bez potřebných prověrek dostali k utajovaným informacím, včetně hlášení zpravodajských služeb. „Jde o hrubé zneužití moci nevoleným úředníkem a ukazuje to, že v Trumpově Bílém domě si lze moc koupit za peníze,“ uvedl demokratický senátor a člen senátního finančního výboru Peter Welch.

Trump už krátce po nástupu do úřadu minulý měsíc zmrazil na 90 dnů téměř veškerou zahraniční pomoc, s výjimkou humanitární potravinové pomoci a vojenské pomoci Izraeli a Egyptu. I tento krok se dotkl agentury USAID, která funguje od 60. let minulého století, je největším jednotlivým dárcem na světě a ve Spojených státech zaměstnává přes 10 tisíc lidí. Poskytuje pomoc v zahraničí, mimo jiné po přírodních katastrofách, na projekty bojující s chudobou či ochraňující životní prostředí, ale také potírající korupci, a pomáhá neziskovým organizacím i nezávislým médiím ve snahách o demokratické reformy. Ve fiskálním roce 2023 vyplatila pomoc za 72 miliard dolarů, loni poskytla 42 procent veškeré humanitární pomoci sledované OSN.

Podle Muska jde ale o „zločineckou organizaci“, která za peníze amerických daňových poplatníků financovala výzkum biologických zbraní včetně covidu‑19. Podle Trumpa pak USAID vedou „radikální šílenci“.