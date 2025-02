Noviny Financial Times jsou přes všechny turbulence, které otřásají mediálním světem, pojem. A to globálně. Kde jinde mají finančníci hledat spolehlivé zdroje informací podaných v kontextu a bez zaujatosti. Vidět svá slova vytištěná na lososově zbarveném papíru – nebo na webu vyvedeném ve stejné barvě – je uznávaný důkaz, že ve světě peněz a podnikání něco znamenáte. I pro centrální bankéře. Zvlášť pro ty řídící malou měnu, jako je ta česká. Úvahy, proč nechat sazby na stejné úrovni nebo je nepatrně změnit, což je tradičně jádro rozhovorů s šéfy centrálních bank, však v případě koruny zajímá jen docela omezený okruh čtenářů Financial Times (FT). Zato bitcoin? To je jiná!

