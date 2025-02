Agentura NKL neuspěla již s druhou žalobou proti městské části Praha 1 ve sporu o pronájem paláce Žofín. I přesto jej odmítá opustit poté, co Praha 1 od počátku ledna pronajala palác novému nájemci, společnosti Zátiší Group. U Obvodního soudu pro Prahu leží ještě další čtyři žaloby, které na sebe obě strany podaly.

Agentura NKL získala palác do pronájmu v červenci 1994, smlouva podle městské části vypršela koncem loňského roku. Ta proto vyhlásila novou soutěž, kterou v srpnu vyhrála Zátiší Group. Za reprezentativní palác na Slovanském ostrově vedle Národního divadla nabídla roční nájemné 20,4 milionu korun, zatímco Agentura NKL dosud platila deset milionů.

S tím, že smlouva vypršela, ale firma nesouhlasí. Tvrdí, že využila domluvenou opci na prodloužení doby nájmu o dalších deset let. A argumentuje dodatkem smlouvy z roku 2010, ve kterém stojí, že když NKL požádá o využití opce, je městská část povinna s ní jednat.

První z žalob podala NKL Žofín již loni v červenci, ještě v průběhu výběrového řízení na nového nájemce. A požadovala, aby s ní městská část podle uvedeného dodatku jednala. Žalobu již loni v říjnu soud zamítl. Argumentoval tím, že k jednání došlo. To, že nevedlo k výsledku, který si od něj NKL slibovala, tedy prodloužení smlouvy, je již jiná věc. „Nenaplněné očekávání žalobkyně ohledně prodloužení doby nájmu nemůže požívat právní ochrany v tomto řízení,“ konstatovala soudkyně Petra Lukášková.

A ve čtvrtek agentura neuspěla i s další žalobou, v níž požadovala, aby s ní městská část podepsala dodatek o prodloužení nájmu o uvedených deset let.

Podle soudkyně Petry Zatloukalové byla žaloba od počátku odsouzena k neúspěchu, protože Agentura NKL požadovala nejen uzavření dodatku, ale aby v něm byla uvedena i konkrétní výše nájmu.

„Prosazovaný dodatek neodpovídá tomu, co bylo stranami dohodnuto,“ uvedla Zatloukalová s tím, že výše nájmu musí být dohodou obou stran. Ta se navíc přiklonila i k výkladu Lukáškové ohledně práva na platnost opce. „Žalobkyně (Agentura NKL) považuje za sporné něco, co sporné není,“ konstatovala. Podle ní je třeba městské části dát prostor k tomu, aby jednala o pokračování nájemní smlouvy a rozhodla se, jestli bude pokračovat, s kým a za jakých podmínek.

Každá ze stran interpretuje verdikt jinak. „Soud potvrdil, že nájemní vztah mezi Agenturou NKL a městskou částí skutečně skončil k 31. prosinci 2024,“ uvedla mluvčí Prahy 1 Karolina Šnejdarová. Podle právní zástupkyně Agentury NKL Lucie Kolářové se ale v rámci čtvrtečního sporu neřešila podstata, kterou je prodloužení nájmu na základě opce o dalších deset let. A jsou prý stále přesvědčeni, že opci závazně uplatnili.

Agentura NKL, kterou vlastní Jaroslav Pácha a Aleš Kolář, se ale současně snaží napadnout výběrové řízení, ve kterém uspěl její konkurent a ona sama byla pro nesplnění zadávacích podmínek vyloučena. Podala žalobu jak na neplatnost veřejné soutěže jako takové, tak i na neplatnost smlouvy městské části se Zátiší Group Sanjiva Suriho.

Firma podnikatele původem z Indie, který v Česku podniká už od devadesátých let, totiž prý nesplnila podmínky soutěže a zakázku tak dostala neoprávněně. Podle zadávacích podmínek měla totiž mít tříletou zkušenost s pořádáním kulturních a společenských akcí a doložit to i konkrétními příklady. Podle Kolářové je ale Zátiší Group jen cateringová firma a to, že na jejích akcích občas DJ pouští hudbu, nedělá její party kulturními. „Nejednalo se o řádné, rovné a poctivé posouzení nabídek,“ konstatovala. Smlouva je prý proto neplatná pro obcházení zákona.

Jak město, tak Zátiší Group ale tvrdí, že vše bylo v pořádku. „Náznaky na zmanipulování soutěže či korupční jednání odmítáme,“ uvedl zástupce Zátiší Group Petr Nikl. Soudkyně jednání odročila na konec dubna k pokračování dokazování. Pátá žaloba je na zaplacení 2,4 milionu korun, které prý Praha 1 firmě dluží za použití Žofína na vlastní akce. Tento spor ještě soud nezačal řešit.

Šestou žalobu podala v půli ledna pro změnu městská část. A to na vyklizení, když dosavadní nájemce ani opakovaně Žofín neopustil. „Uzavírá smlouvy na konání akcí v paláci Žofín, ačkoliv mu nesvědčí právo nájmu, inkasuje finanční prostředky, které mu nepatří,“ říká její mluvčí Šnejdarová.

Spory mají vliv i na kulturní sezonu v metropoli. Kvůli nejasnému vlastnictví již odřekla v lednu dva plesy například Univerzita Karlova – jak hlavní reprezentační, tak i ples mediků 1. lékařské fakulty. „Uskutečněním obou plesů za současných podmínek, které Univerzita Karlova bohužel nemůže nijak ovlivnit, by se tak Univerzita Karlova (i 1. lékařská fakulta UK) vystavila právním rizikům a ohrozila by své dobré jméno,“ uvedla škola v tiskové zprávě.

Podle Jaroslava Páchy to byla ale výjimka. „Ostatní plesy, akce, galavečery, koncerty běží normálně dál,“ řekl HN. Akci na Žofíně nicméně zrušila také poradenská skupina EY, která tam každoročně vyhlašovala tradiční soutěž EY Podnikatel roku. Vyhlášení nyní bude počátkem března v Národním domě na Vinohradech. A v přehledu programu na stránkách Žofína je uvedena jediná akce: zahradnický ples poslední březnový víkend.