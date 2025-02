Na začátku roku bývá pravidlem předpovídat ekonomický vývoj na příštích několik měsíců. Ale co dlouhodobé prognózy na několik let dopředu? Podle nich čeká některé země nepříznivý demografický vývoj s důsledky pro celou jejich ekonomiku.

Například americký Kongres nedávno dostal aktualizovanou prognózu demografického vývoje na třicet let dopředu. Ta ukazuje, že bez imigrace by americká populace po roce 2033 začala klesat, protože by počet úmrtí převyšoval počet narozených dětí. Po roce 2055 by ale na udržení růstu obyvatel nemuselo stačit ani přistěhovalectví. Dá se předpokládat, že s takovým demografickým vývojem si USA nejspíš neudrží pozici světové dvojky. Ještě výraznější zhoršení pozice v žebříčku největších ekonomik ale čeká Německo, Japonsko a Itálii, jejichž HDP poroste pomaleji v důsledku úbytku obyvatel v produktivním věku.

Růst globální ekonomiky tak potáhnou rozvíjející se země, přičemž sedm největších má podle společnosti PwC tvořit v roce 2050 polovinu světového HDP. S vyhodnocením vlivu těchto dlouhodobých trendů na akciové trhy však musíme být velmi opatrní. Není prokázáno teoreticky ani empiricky, že země s vyšším růstem HDP mají také nejrychleji rostoucí akciový trh.

Za posledních dvacet let dosáhla Čína nejvyšší míry růstu HDP, ale výkonností akcií zaostala za mnoha jinými, včetně USA, jejichž ekonomika zdaleka nerostla takovým tempem. A pak tu jsou země jako Irsko a Izrael, které sice svým dvacetiletým růstem HDP předstihly jiné vyspělé ekonomiky, ale výkonnost jejich akciových trhů byla silně podprůměrná.

Jednoznačný vztah nenajdeme ani u pomalu rostoucích ekonomik. S nulovým růstem HDP Řecka sice ladí záporná výkonnost řeckých akcií, ale zároveň velmi nízký růst japonské ekonomiky byl doprovázen slušnou výkonností akciového indexu Nikkei.

Prognózy ekonomického růstu tedy neposkytují návod, jak investovat. Částečnou inspirací ale mohou být dlouhodobé demografické trendy a tematické investování do společností, které ze stárnutí populace mohou mít prospěch.