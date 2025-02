Clo je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nejkrásnější slovo ve slovníku. Řešit s ním chce prakticky cokoliv. Používá ho jako nástroj k vyjednávání s jinými zeměmi a využít ho chce i jako zdroj financí. Celní tarify by podle něj měly naplnit například i nový státní investiční fond (U.S. sovereign wealth fund), který chce mít Trump připravený do 12 měsíců. Americký prezident uvedl, že by fond mohl koupit například TikTok, který vlastní čínská společnost ByteDance. V USA se také spekuluje o tom, že by ho Trump mohl využít k investicím do kryptoměn.

Amerika se tak zřejmě zařadí po bok zemí jako Čína, Rusko, Saúdská Arábie nebo Norsko, které státní investiční fond využívají k investicím do různých aktiv, například akcií, dluhopisů nemovitostí nebo infrastrukturních projektů.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč může být takový fond hrozba?

Je možné takový fond zneužít?

Bude fond nakupovat kryptoměny? Co by to znamenalo?