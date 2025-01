Svět kryptoměn má od pátku nového favorita. Spekulanti i fanoušci amerického prezidenta Donalda Trumpa se v posledních dnech pustili ve velkém do nákupu Trumpova nového memecoinu $Trump. Jeho tržní kapitalizace v pondělí před Trumpovou inaugurací dosahovala více než 10 miliard amerických dolarů. V neděli navíc vlastní kryptoměnu vydala také Trumpova manželka Melania. Podle ekonoma a odborníka na kryptoměny Jakuba Jedlinského z Vysoké školy ekonomické v Praze to ale zavání podvodem. „Lidé ani nevědí, co kupují,“ říká v rozhovoru pro HN. Současně však dodává, že to může být začátek nové éry politických kryptoměn.

