Nástup Donalda Trumpa do funkce prezidenta USA může řadu věcí změnit. Velká očekávání má třeba kryptoměnová komunita. Odráží to i cena nejznámější kryptoměny bitcoin, která letí před Trumpovou inaugurací vzhůru a ve čtvrtek znovu překonala hranici 100 tisíc dolarů. Trump před volbami mluvil například o tom, že by se bitcoin mohl stát součástí strategických rezerv USA. „Donald Trump je nevyzpytatelný. Takže stát se může cokoliv, “ říká na úvod rozhovoru s HN ekonom z Metropolitní univerzity Praha a člen Národní ekonomické rady vlády Dominik Stroukal. Přesto nevěří tomu, že by americký Fed začal kvůli Trumpovi bitcoin nakupovat. Podle něj by centrální banky neměly nakupovat ani zlato.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč USA nebudou mít strategické bitcoinové rezervy

Proč by centrální banky neměly nakupovat ani zlato

Může Trump omezit nezávislost americké centrální banky nebo ji rovnou zrušit