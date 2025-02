Definitivní údaje potvrdily lednové zpomalení meziroční inflace v Česku na 2,8 procenta z prosincových tří procent. Zpomalil například růst cen vody a tepla, a elektřina po prosincovém zdražení zlevnila. Uvedl to ve středu Český statistický úřad (ČSÚ). Vývoj inflace se neliší od odhadu, který statistici zveřejnili minulý týden.

„Lednový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl výrazně ovlivněn cenami potravin a bydlení. Ceny potravin pokračovaly v meziročním růstu a oproti loňskému lednu byly vyšší téměř o pět procent. Naopak ceny bydlení svůj růst zpomalily a oproti loňsku byly vyšší o 1,3 procenta,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Ceny vodného letos v lednu vzrostly o 4,2 procenta a ceny stočného o 3,7 procenta, zatímco v prosinci zdražovaly o víc než desetinu. Ceny elektřiny po prosincovém růstu o osm procent v lednu klesly o 4,7 procenta a zemní plyn zrychlil zlevňování z prosincových 5,5 procenta na 7,7 procenta.

V kategorii potravin a nealkoholických nápojů naopak většina sledovaných položek v lednu buď zrychlila meziroční cenový růst, nebo zpomalila zlevňování. Právě potraviny a nápoje tak podle statistiků nejvíce přispěly k celkovému růstu cen za leden.

Mléko, sýry a vejce zdražily o osm procent a ovoce o 7,4 procenta, zatímco v prosinci zdražovaly všechny tyto produkty o méně než šest procent. Ceny zeleniny sice v lednu klesly o 0,7 procenta, ale v prosinci zlevňovala zelenina výrazněji – o 5,1 procenta. Zlevňování zpomalilo také u cukru a mouky. Cena cukru klesla v lednu o 21,6 procenta po prosincovém poklesu o 30,4 procenta a cena mouky se snížila o 5,8 procenta, kdežto v prosinci pokles přesahoval deset procent. Ceny masa dokonce v lednu vzrostly o 3,5 procenta po předchozím prosincovém poklesu o 1,1 procenta.

Kromě cukru se v lednu o desítky procent zvedly také například ceny másla, vajec nebo čokolády. Máslo zdražilo o 40,5 procenta, vejce o 24,7 procenta a čokoláda a čokoládové výrobky o 27,8 procenta. Z alkoholických nápojů se zvýšily ceny lihovin o 3,6 procenta, ceny vína o 0,4 procenta a ceny piva o 1,8 procenta. Tabákové výrobky zdražily o 7,4 procenta.

V kategorii stravování a ubytování se v lednu zvedly ceny stravovacích služeb o 5,2 procenta a ubytovacích služeb o 8,7 procenta. Nájemné z bytu zdražilo o 6,6 procenta a výrobky a služby pro běžnou údržbu bytu o 3,4 procenta. Imputované nájemné vyjadřující hypotetickou částku, kterou by lidé ve vlastním bydlení platili při bydlení v nájmu, se zvedlo o 2,9 procenta. Důvodem byl podle ČSÚ růst cen nových nemovitostí.

Vývoj cen v rekreaci a kultuře ovlivnil především nárůst cen dovolených s komplexními službami o 3,6 procenta. V odívání a obuvi klesly ceny oděvů o 1,2 procenta a obuvi o 4,3 procenta.

Ceny potravin mohou inflaci opět zvýšit

Lednové zpomalení meziročního růstu inflace je dobrou zprávou, rizikem pro vývoj v dalších měsících jsou ale zejména ceny potravin a služeb. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila.

Lednový výsledek byl podle hlavního ekonoma Generali Investments Radomíra Jáče mírně nad očekáváním finančního trhu, který počítal s růstem o 2,6 procenta. I tak ale představuje dobrou zprávu, doplnil.

„Pro letošní rok čekáme celoroční průměrnou inflaci mírně nad úrovní dvou procent. To by znamenalo, že se v některých měsících letošního roku meziroční inflace podívá i pod dvě procenta,“ podotkl Jáč. Analytik ČSOB Dominik Rusinko pak poukázal na to, že meziměsíční růst inflace o 1,3 procenta představoval nejnižší lednový výsledek od roku 2019.

Vývoj cen jednotlivých položek spotřebního koše byl ale podle analytiků poměrně rozkolísaný. „Ke zvýšení došlo především u cen potravin, kde v meziročním vyjádření zesílila inflace z necelých dvou procent na 4,8 procenta. V cenách potravin se odráží zvýšená poptávka domácností a vyšší ceny zemědělských komodit,“ řekl analytik České spořitelny Jiří Polanský.

Právě ceny potravin jsou společně se službami rizikem pro vývoj inflace v dalších měsících, shodli se analytici. „Ceny potravin budou působit v letošním roce proinflačně, což se předpokládalo, nicméně cenové tlaky v tomto segmentu mohou být v letošním roce silnější, než jsme predikovali,“ řekl analytik Raiffeisenbank Martin Kron.

Například ceny másla podle Krona meziročně stouply o 40,5 procenta, ceny čokolády o 27,8 procenta a vejce oproti loňsku zdražila o 24,7 procenta. Podle Polanského by pak růst cen služeb měl pozvolna zpomalovat, nadále ale zůstane zvýšený.

Ekonom UniCredit Bank Jiří Pour očekává, že spotřebitelské ceny v Česku letos meziročně stoupnou o 2,8 procenta, což by znamenalo výsledek poblíž horní hranice tolerančního pásma České národní banky. „Na jednu stranu je pozitivní, že ceny zpomalily pod tři procenta. Na druhou stranu inflační tlaky v české ekonomice přetrvávají,“ doplnil.

Analytik PwC Dominik Kohut dodal, že rizikem pro další vývoj inflace jsou také kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, pokud jde o jeho protekcionistickou obchodní politiku.