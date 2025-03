Výrazné většině českých stavebních firem chybí kvalifikovaní pracovníci. Důvodem je kromě jiného nedostatek absolventů technických škol. V průzkumu Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) mezi 103 firmami uvedlo 91 procent z nich, že dostupnost kvalifikovaných pracovních sil je v současnosti špatná nebo nedostačující. Stavební firmy budou přitom v dalších pěti letech potřebovat v průměru o pět procent zaměstnanců více, a v dalších letech tak 80 procent stavebních podnikatelů plánuje pracovníky nabírat.

Podle svazu je nezbytné, aby se do pěti let počet zaměstnanců ve stavebnictví zvýšil o 11 tisíc lidí. Zároveň je také potřeba, aby stejně velký počet začal v tomto oboru podnikat. „Výsledný součet 22 tisíc představuje pouze potřebný nárůst pracovníků v dalších pěti letech. Nezohledňuje však přirozený úbytek lidí – například v důsledku odchodu do důchodu. Obor každoročně přichází zhruba o 10 tisíc lidí. Když tohle přičteme, budeme za pět let potřebovat o 74 tisíc pracovníků víc než nyní,“ řekl technický ředitel SPS Pavel Šefčík.

Podle personálního ředitele stavební firmy Metrostav Ladislava Profoty se nedostatek pracovních sil stane základním omezením rozvoje celého sektoru stavebnictví. Deficit přitom podle něj nenahradí ani pracovníci přicházející ze zahraničí. „Na pozici prodavače nebo personalisty se běžně přihlásí 23 zájemců. Firmy poptávají třeba elektrikáře, ale dostávají v průměru pouze čtyři životopisy, na pozice stavbyvedoucích dokonce ještě o jeden dva méně. Zaměstnavatelé si nemohou vybírat,“ dodal Profota.

Státu podle svazu chybí jak absolventi učilišť a odborných středních škol, tak také technických univerzit. Svaz s odkazem na data Českého statistického úřadu (ČSÚ) uvedl, že od roku 2001 klesl počet studentů technických a výrobních stavebních oborů na vysokých školách o 27 procent. V přepočtu to znamená, že tyto obory v loňském roce studovalo o 14 tisíc studentů méně. Zatímco začátkem druhého tisíciletí studovala technické obory více než čtvrtina všech vysokoškolských studentů, loni to bylo 12 procent. Důvodem úbytku studentů v tomto segmentu je podle svazu i nedostatečná podpora oborů státem.