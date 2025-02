Jsme na začátku celosvětové obchodní války? Donald Trump rozhodl o uvalení dovozních cel na Kanadu, Mexiko a Čínu. S předními představiteli sousedních států se ale domluvil na měsíčním odkladu. Zvýšení cel na čínské zboží o 10 procent ovšem platí. V této souvislosti se spekulovalo o telefonátu mezi ním a prezidentem Si Ťin-pchingem, ale na ten zřejmě nedošlo. Místo toho se Čína rozhodla pro protiopatření, když uvalila cla na vybrané suroviny. Americké uhlí a zkapalněný zemní plyn (LNG) byly zatíženy 15procentním clem, 10procentní sazba pak platí na surovou ropu, zemědělské stroje a některá auta.

Zdá se ale, že toto byl jen začátek. Další salvu vypálil Trump záhy, když podepsal nařízení, kterým se zavádí 25procentní clo na veškerý dovoz oceli a hliníku do USA. Další země podobně jako Čína mluví o odvetných krocích. Evropská unie je připravena jednat, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová hovořila v úterý s viceprezidentem J. D. Vancem, což byl první kontakt mezi vrcholnými představiteli EU a novou americkou administrativou. Další jednání jsou na pořadu dne. Pokud by se ale nepodařilo odvrátit obchodní válku, Evropa, trpící nízkou konkurenceschopností, bude patřit mezi nejpostiženější vzhledem ke své závislosti na vývozu svých výrobků.

Trumpovy kroky veřejnost v USA zatím přijímá s povděkem. Přestože i Trump přiznal, že Američany mohou tyto kroky ze začátku „bolet“, jeho podpora se dokonce od prezidentských voleb mírně zvýšila. Z únorového průzkumu University of Michigan vyplývá, že důvěra mezi spotřebiteli poklesla, což má souvislost zejména s obavami o další vývoj inflace. Inflační očekávání na horizontu 12 měsíců se dramaticky zvýšila ze 3,3 procenta na 4,3 procenta. Fed tak bude nucen k ukotvení inflačních očekávání i samotné inflace k dvouprocentnímu cíli držet sazby na vyšší úrovni déle, což bude mít negativní dopad na spotřebu domácností, která dosud táhla americkou ekonomiku k výšinám. To ovšem není to, co Trump sliboval svým voličům před volbami, a může to mít pro něj, ale především pro jeho stranu politické důsledky.