Když hokejista David Pastrňák loni v šatně českého týmu slavil zlato na domácím šampionátu, nezapomněl přes Instagram poslat vzkaz do zámoří. Co kdybyste nás pozvali na Turnaj čtyř, když jsme teď mistři světa? Narážel tak na to, že NHL Čechy vynechala, když sestavovala seznam zemí, které se aktuálně probíhajícího turnaje za mořem účastní.

Jsou na něm ti nejlepší hokejisté světa, protože ho pořádá přímo kanadsko-americká liga. Vzala na něj týmy Kanady, USA, Švédska a Finska. Zatímco Crosby, McDavid nebo Matthews hrají, čeští reprezentanti si užívají pár dnů volna někde v teple.

V noci na čtvrtek však k Pastrňákovi a spol. přilétla dobrá zpráva. Do hokejového kalendáře se vrátí Světový pohár a je prakticky jisté, že i s českou účastí. Bude se hrát v roce 2028 v únorovém termínu s osmi mužstvy. To je stejný počet jako v letech 1996, 2004 a 2016.

Český výběr dosud ani jednou na Světovém poháru nechyběl, přičemž v prvních dvou případech odehrál v domácím prostředí v základní skupině po jednom utkání. Před devíti lety se ve vysočanské O2 areně hrál jen přípravný zápas s Ruskem.

I v případě Světového poháru 2028 je velmi pravděpodobné, že se některé zápasy českého týmu uskuteční právě tam. O hostitelských městech Světového poháru se rozhodne v příštích měsících, Praha však už jako osvědčené pořadatelské město dopředu deklarovala svůj zájem. Konkrétně zkušený promotér sportovních akcí Tomáš Petera, jenž s NHL dlouhodobě spolupracuje na zápasech pořádaných v Česku. Naposledy loni přispěl k tomu, že se v Praze hrál dvojzápas New Jersey Devils – Buffalo Sabres.

„Ano, určitě,“ potvrdil Petera pro HN zájem o pořádání minimálně jednoho zápasu Světového poháru. Zároveň připomněl, že letos bude jasněji i o dalších akcích pořádaných NHL mimo Severní Ameriku. „Běží sestavování tří až pětiletého strategického plánu pro vše mimo USA a Kanadu, v létě ho bude schvalovat Rada guvernérů NHL.“

Připravovaný turnaj by v O2 areně rád přivítal i Robert Schaffer, generální ředitel společnosti Bestsport, která největší halu v zemi provozuje. „Máme zájem o každou akci, která je divácky atraktivní, a i tady by zájem určitě byl,“ uvedl.

Světový pohár 2028 zapadne do pravidelné rotace mezinárodních akcí s hráči NHL, kterou zahájil nynější Turnaj čtyř a bude pokračovat olympijskými hrami v Miláně a Cortině d‘Ampezzo 2026. Po Světovém poháru by se hokejisté z NHL měli představit i na olympiádě 2030 ve Francii.

„Mezinárodní soutěže za účasti nejlepších hokejistů jsou pro naše hráče velice důležité. Touha reprezentovat své země je v jejich DNA a fanoušci to milují,“ uvedl šéf NHL Gary Bettman. Zástupce hráčské asociace NHLPA Ron Hainsey pro server The Athletic připomněl, že díky mezinárodní konfrontaci těch nejlepších má tolik pozornosti po celém světě fotbal. „Nejsme tak globální hra jako fotbal, ale ne zase o tolik. Naším dlouhodobým cílem proto je, aby se turnaje ve formátu best-on-best staly pravidelnou součástí kalendáře. Samotní hráči to extrémně podporují.“

Jeho slova potvrdil například kapitán kanadského týmu Sidney Crosby. „Je to skvělé, zvlášť že konečně máme takovou jistotu,“ prohlásil Crosby. „Myslím, že je to dobrá zpráva pro všechny. Pro hráče i pro fanoušky, kteří uvidí proti sobě hrát ty nejlepší.“

Jak bude složení týmů pro Světový pohár 2028 vypadat, zatím není jasné i kvůli nejistotě ohledně účasti hokejistů z Ruska. Tamní reprezentace se nyní vrcholných mezinárodních turnajů neúčastní kvůli tomu, že ruská vojska vtrhla na Ukrajinu. Dalším faktorem, který by složení týmů měl ovlivnit, je případná dohoda NHL s Mezinárodní hokejovou federací. Ta by umožnila vybranému počtu evropských zemí uspořádat kvalifikace o vstup na Světový pohár.

