Válka zásadně změnila ukrajinský stát a společnost. Mezi jinými se zásadně změnila i ukrajinská mediální scéna. Například hlavní televizní stanice byly sloučeny do jednoho státem financovaného politického zpravodajského kanálu s nepřetržitým vysíláním nazvaného Telemarathon „United News“. Kyjev po vyhlášení stanného práva v roce 2022 nezavedl přímou vládní cenzuru, ukrajinská masmédia byla ale podrobena určitým omezením. Tehdejší vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj určil například způsob akreditace zástupců médií během výjimečného stavu, definoval seznam vojensky citlivých informací o vojácích a jejich operacích, které nesmějí být zveřejněny, a upravil práci novinářů v oblasti frontové linie i přenos obrazového materiálu.
Trh s tištěnými novinami a časopisy se od roku 2022 téměř zastavil. V současné době neexistuje jediný celostátní tištěný periodický tisk zaměřený na společenské a politické dění, jako tomu bylo dříve v případě deníku Gazeta po-ukrainskyy (Noviny v ukrajinštině), ani žádný politický tištěný časopis s pravidelným vydáváním, jako tomu bylo dříve v případě týdeníku Ukrainskyy tyzhden (Ukrajinský týden). Původní tištěná média dnes vycházejí především online. Válka těžce zasáhla zejména regionální a místní noviny a televizní kanály, zejména v oblastech okupovaných Ruskem nebo v bezprostřední blízkosti frontové linie.
Co se dočtete dál
- Jak přesně funguje státní Telemarathon „United News“.
- Jaká omezení a pravidla pro novináře nastavila vláda.
- Jak se proměnil trh tištěných médií a které tituly přestaly vycházet.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.