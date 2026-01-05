Babišova vláda systematicky likviduje strategickou komunikaci státu. Na Úřadu vlády skončil od 1. ledna odbor strategické komunikace, podobné kroky se dějí na ministerstvu zahraničí i v dalších úřadech. Budí to nadšení u představitelů a příznivců nové moci, kteří mluví o konci ideologické propagandy minulé vlády. Ve skutečnosti jde ale o krajně pochybný a potenciálně nebezpečný postup, který je dokonce i v rozporu s platnou strategií obrany země. A může pomoci nepřátelským mocnostem. Je to to nejhorší, co vláda zatím udělala.
Co se dočtete dál
- Co to vlastně je a jak funguje dobrá strategická komunikace.
- Co dělal český Stratkom opravdu špatně a proč nebyl lepší.
- Proč je likvidace Stratkomu přesto dárkem Andreje Babiše Rusku.
