Je středa večer a poslanci právě rozhodli o tom, že vydají k trestnímu stíhání šéfa SPD Tomia Okamuru. „Teď jsme mu přihráli taková dvě procenta. Bude za mučedníka,“ glosuje situaci ve sněmovní kantýně jeden z poslanců ANO, který se právě vrací z hlasování. „Můžeme poděkovat ODS,“ dodává s odkazem na největší vládní stranu, která při nedávném projednávání ve sněmovním mandátovém a imunitním výboru neměla jasno.

Občanští demokraté řešili, zda Okamurovi vydáním spíš nepomohou k jeho stavění se do role mučedníka a kritika potlačování svobody slova. Nakonec však ODS přece jen hlasovala se zbytkem vládní koalice a Piráty pro Okamurovo vydání.

Politikovi SPD tak teď hrozí až tříletý trest kvůli podezření z podněcování nenávisti za loňskou volební kampaň, v níž fotografii muže černé pleti s nožem a potřísněným krví doplňovalo heslo: „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu.“

Středeční více než čtyřhodinová schůze byla „ochutnávkou“ Okamurovy obhajoby. Poslanci SPD na sociální sítě ve velkém publikovali příspěvky s hashtagem „freetomio“. Šéf SPD mluvil o politickém procesu, zmiňoval spisovatele George Orwella, přirovnával se k Donaldu Trumpovi.

A byť se jeho argumentům poslanci ANO v kuloárech usmívali s tím, že českým Trumpem „samozřejmě není Okamura, ale (jejich předseda Andrej) Babiš“, vedli mezi sebou vzrušené debaty o tom, jak se trestní stíhání odrazí na preferencích jejich politického konkurenta.

Podle odborníků ale mohou být klidní. Nejspíš to bude o dost méně, než by si samotný Okamura přál. „V roce 2021 by to s výsledkem zamávalo a SPD by to hodně pomohlo. Ale situace se změnila. SPD přibyla na národovecké scéně konkurence. Ať jsou to šéfka KSČM Kateřina Konečná nebo tvář a europoslanec za Motoristy sobě Filip Turek, Tomio Okamura je vedle nich už vyčpělý,“ líčí politolog Jakub Lysek z Univerzity Palackého v Olomouci.

„Na katedře monitorujeme dezinformační weby a Okamura je tam zmiňován čím dál méně. Objevují se nová, pro mě samotného často ještě neznámá, jména,“ vysvětluje politolog.

Podobně to vidí Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity v Brně. „Nemyslím si, že Tomio Okamura má dnes takovou sílu, aby ještě přitáhl nějaké větší množství voličů. Trestní stíhání může mobilizovat část jeho voličského jádra, ale nové to nepřivede.“

Mareš zmiňuje i dva důvody. Jedním jsou Okamurovy ambice být v příští vládě ministrem vnitra – ty mu trestní stíhání komplikuje. „Pro voliče to není přitažlivé. Ani Dělnické straně nijak výrazně nepomohlo, když byli její představitelé trestně stíháni,“ zmiňuje druhý důvod Mareš.

S Lyskem se částečně shodují s odhadem „z kantýny“, že Okamurovi může jeho kauza přihrát dvě procenta hlasů. S tím rozdílem, že to budou dvě procenta nanejvýš. „Šancí pro Okamuru by bylo, kdyby soudní proces začal těsně před volbami. Naopak pokud začne až po nich, tak z toho politik nemusí vytěžit vůbec nic,“ uvádí Lysek.

Logické nicméně podle odborníků je, proč je možné posílení Okamury tématem hlavně pro poslance ANO. Právě mezi voliči SPD a ANO je totiž v rámci kritiků vlády Petra Fialy (ODS) největší překryv. U SPD může ANO brát ještě víc voličů než u komunistického hnutí Stačilo! nebo u Motoristů sobě.

Aspoň tak to vidí sociolog Jan Herzmann. „Mnozí voliči SPD mají pocit, že Okamura už je v politice dlouho a ničeho nedosáhl, a proto jich teď dost zvažuje volbu ANO,“ vysvětluje Herzmann.

„Platí, že ochota volit SPD v posledních letech kolísá a voličům SPD se nabízí hned několik dalších alternativ koho volit,“ přidává se Jan Charvát z Univerzity Karlovy v Praze. Také on se domnívá, že kauza Okamurova trestního stíhání nebude hrát v kontextu velkých událostí na mezinárodní a domácí scéně velkou roli.