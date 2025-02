Lidovečtí členové vlády se pozastavili nad odvoláním Marka Orko Váchy z funkce vikáře pražské akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Společnost a církev potřebuje více takových lidí, kteří léčí zraněné duše, napsal na sociální síti X vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka. Ministr zemědělství a šéf KDU-ČSL Marek Výborný hned v pátek na stejné síti poznamenal, že k věci nelze mlčet. Váchu odvolal pražský arcibiskup Jan Graubner, podle arcibiskupství porušil předpisy katolické církve při bohoslužbě. Farář akademické farnosti Tomáš Halík pro Aktuálně.cz uvedl, že takový postup je neobvyklý a trest bez prostoru pro obhajobu vnímá jako porušení církevního práva.

Podle dopisu podepsaného Graubnerem, který farnost v pátek zveřejnila na webu, byl Vácha uvolněn z funkce s účinností od 15. února. „Odvolán nebyl na vlastní žádost ani na žádost faráře, důvody nám nejsou známy a žádné další informace neznáme,“ uvedla akademická farnost. Vzhledem k Váchovu odvolání zrušila s ním naplánované aktivity jako zpovědi, biřmování, přednášky i mše svaté. Vácha uvedl, že se o odvolání dozvěděl ve čtvrtek a nikdo z arcibiskupství mu předem nepsal, ani s ním netelefonoval nebo nemluvil.

Mluvčí arcibiskupství Jiří Prinz poukázal na to, že Vácha je knězem brněnské diecéze, působí jako duchovní v Lechovicích na Znojemsku. „V Praze má pouze částečný úvazek. Během vystoupení v pořadu Hospodin v hospodě sloužil bohoslužbu proti předpisům katolické církve, což vyvolalo mezi věřícími bouři nevole, na což musel arcibiskup reagovat,“ sdělil Prinz. Lednový pořad Hospodin v hospodě televize Noe prezentovala jako ekumenickou bohoslužbu, jejímž cílem je oslovit i ty, kteří by se do kostela třeba neodvážili.

Jurečka dnes na síti X napsal, že Vácha byl jeho prvním skautským vedoucím a výrazně pozitivně ovlivnil jeho dospívání. „Jeho odvolání nechápu, především, když nejsou žádné konkrétní argumenty, proč se tak stalo, když ani jemu osobně nikdo nic bližšího neřekl,“ podotkl. K neformální mši v pořadu televize Noe uvedl, že zažil bezpočet táborových mší ve velmi neformálním prostředí, které ale měly svým geniem loci na zúčastněné těžko popsatelný dopad. Ježíš podle něj také nebyl formalista, což představeným a starším vadilo už tehdy. „Pokud nejsou žádné závažné důvody pro odvolání Marka Orko Váchy, pak prosím o nápravu této situace,“ vyzval Jurečka.

Církev nejsou biskupové a kněží, církev je společenství, putující Boží lid, napsal v pátek na síti X Výborný. „Proto jsem její součástí a proto se ptám: Proč? Čím se Orko, respektovaná osobnost, která pro křesťanské autentické poselství učinila víc než mnozí jiní, provinil? Nelze mlčet,“ doplnil.