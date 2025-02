Hospodářsky pochroumaná Evropská unie, vyčerpané Rusko a především zničená Ukrajina. Takový je výsledek rusko‑ukrajinské války, která před třemi roky začala útokem Moskvy na Kyjev. Konflikt se nyní snaží ukončit nový americký prezident Donald Trump, který si již domluvil setkání s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Na něm – zřejmě v Saúdské Arábii – by se nemělo jednat pouze o rychlém zastavení bojů a budoucím postavení Ukrajiny, ale také o dosud nepřátelských americko‑ruských vztazích. Válka by se tak letos mohla dočkat konce. Jak během tří let změnila světovou ekonomiku? Jak proměnila toky energií či změny v průmyslu?

Katalyzátor už narýsovaných změn

Konflikt, do něhož Západ podle analýzy amerického think‑tanku Brookings investoval v podobě vojenské i finanční pomoci více než čtvrt bilionu dolarů, urychluje celosvětové geopolitické změny. Tedy přerozdělení ekonomických a tím i politických sil s tím, že budoucí svět bude nejen velice konkurenční, ale i konfrontační .

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak ovlivnil rusko-ukrajinský konflikt výkon světové ekonomiky.

Kam Rusko nyní vyváží zemní plyn a ropu.

Která průmyslová odvětví z války profitují.