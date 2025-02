Když nejúspěšnější firma v oboru mění svůj byznysmodel, stojí to vždy za pozornost. Když tím může zkalit vztahy se svými odběrateli, je to o to závažnější. A když jde o firmu, která nyní fakticky nemá konkurenci a jsou na ní závislí naprosto všichni výrobci mobilních zařízení i klíčové firmy „pohánějící“ umělou inteligenci, jde o zásadní byznysovou událost. Dokonce s přesahem do politiky.

Přesně takový manévr právě dělá britská společnost ARM, podle jejíchž „not“ už se vyrobilo na půl bilionu úsporných čipů včetně těch, které pohánějí váš mobil.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Bez koho to ve světě úsporných procesorů nejde?

Po čem touží investoři?

Co šéf ARM řekl u soudu a co jeho firma opravdu dělá?