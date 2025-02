Domácí obchodní bilance za rok 2024 dosáhla rekordní úrovně 223 miliard korun, vůči předchozímu roku vzrostla na dvojnásobek. Měřeno k nominálnímu HDP, obchodní přebytek dosáhl výše asi 2,8 procenta, což je mimo covidový rok nejvyšší hodnota za posledních osm let.

Nemělo by zapadnout, že tyto vynikající výsledky domácího zahraničního obchodu vznikají ve velmi nepříznivém prostředí. Německá ekonomika, náš hlavní ekonomický partner, poprvé za posledních 70 let dvakrát po sobě ztratila. Za posledních pět let Německo ekonomicky pokleslo třikrát. Německý průmysl soustavně klesá sedm let a jeho výkon je o šestinu nižší, než byl na začátku roku 2018. Navíc ekonomické výsledky sousedního Rakouska jsou v některých ohledech ještě horší než u Německa.

Jak může český export prosperovat, když okolní ekonomiky strádají? Odpovědí je schopnost firem hledat nové trhy. Německo vždy bylo náš hlavní obchodní partner, ale jeho význam klesá. V roce 2004 tam směřovalo 37 procent českého exportu, v roce 2014 byl tento podíl 32 procent a vloni klesl na historické minimum 29 procent. Rakousko před pěti lety patřilo mezi pět hlavních obchodních partnerů Česka, vedle Německa, Slovenska, Polska a Francie. Vloni už bylo číslo sedm.

Vedle postupného poklesu významu Německa a Rakouska naopak trvale narůstá podíl polské ekonomiky. Vloni český export do Polska vzrostl o nadprůměrných osm procent a na celkových exportech se podílí více než sedmi procenty. Z hlediska celkového obratu, což je součet objemu exportu a importu, je Polsko již náš druhý největší obchodní partner.

Paradoxně se po brexitu daří i českému vývozu do Británie, kam vloni vývozy vzrostly o 22 procent. Za posledních pět let náš export do Spojeného království vzrostl o více než 40 procent. Při pokračování trendu se Británie může letos zařadit mezi pět hlavních obchodních partnerů české ekonomiky.

Výsledky zahraničního obchodu jsou pozitivní ve více rozměrech. Minimálně ukazují, že české firmy se umí přizpůsobovat měnícím se podmínkám lépe, než mnozí předpokládali. Vysoký přebytek celkové bilance dává jeden z důvodů pro posílení koruny v letošním roce.