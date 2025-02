Markétě Pekarové Adamové, která oznámila, že ze zdravotních důvodů už nebude kandidovat do sněmovny a skončí jako předsedkyně TOP 09, musíme především upřímně popřát hodně sil k překonání nespecifikovaného zdravotního problému. Zároveň musíme ocenit, že to v politice vydržela tak dlouho, ač to neměla jednoduché: stala se terčem, či spíše jakousi voodoo figurkou, do které se, většinou zle až hanebně, strefoval kdekdo. Úděl nejméně populární osobnosti spojené s vládní koalicí nesla statečně.

Za úspěšnou političku ji ale přesto ani při nejlepší vůli označit nemůžeme.

Co se dočtete dál Co se Markétě Pekarové Adamové nepovedlo.

Co je v TOP 09 špatně.

Jaká je perspektiva kdysi ambiciózní strany.