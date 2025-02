Často nyní slýcháme, že dezinformace nikdo nemůže definovat, že to jsou vlastně jen jiné názory a hlavně že se proti nim nemá bojovat, protože zásadní je svoboda slova. Donald Trump, který boří leccos, mimoděk zbořil i tuhle pohádku. Na jeho výrocích, že válku vlastně začala Ukrajina, že Volodymyr Zelenskyj je diktátor a že má pouze čtyřprocentní podporu Ukrajinců, se dá perfektně ukázat, co to dezinformace jsou a jak jsou nebezpečné. A také, jak bezprostředně se jejich hrozba týká nás.

